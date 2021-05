Repórter da Globo interrompe telejornal ao vivo e anuncia demissão: “até a próxima”

247 - Nesta sexta-feira, 14, durante uma reportagem ao vivo a respeito da vacinação contra o novo coronavírus, a jornalista Tatiane Lobato, contratada da TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará, usou o momento diante às câmeras para anunciar sua demissão do canal.A reportagem é do portal TV em foco.

Tudo aconteceu no decorrer do Jornal Liberal 1º Edição, comandado pela âncora Priscilla Castro. “Bom Priscilla, para encerrar essa minha participação nesta sexta-feira, apenas para me despedir e agradecer pela oportunidade. Encerro hoje o meu ciclo na TV Liberal. Desejo saúde para todo mundo, muito sucesso e até a próxima”, frisou ela.

Surpresa com a notícia, Priscilla ficou calada por alguns instantes e só depois se pronunciou. “Tati, me pegou aqui de surpresa até, não acredito. Mas enfim, a gente ainda vai se falar na redação, te desejo toda a sorte do mundo como sempre. Obrigada por essa super parceria aqui, você sabe que é muito querida na redação, fez um trabalho excelente com a gente, vai fazer onde estiver. Obrigada Tati, obrigada mesmo”, falou a jornalista.

