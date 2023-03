Repórter da Record com nome citado em roubos com PIX se pronuncia pela 1ª vez

De acordo com as investigações, cerca de R$800 mil podem ter sido desviados com o esquema. edit

247 - Repórter que teve seu nome envolvido no caso de golpe do pix na Record da Bahia, Daniela Mazzei quebrou o silêncio e negou qualquer participação. Ela diz desconhecer o suposto desvio de doações feitas após reportagens dramáticas do Balanço Geral. A situação abalou o relacionamento da jornalista com Marcelo Castro, que também teve seu nome envolvido na trama e igualmente se afirma inocente. "Estou profundamente devastada", disse Daniela ao portal Notícias da TV nesta quarta (15).

O suposto esquema funcionaria mais ou menos assim: reportagens eram exibidas no Balanço Geral da Bahia apresentando dramas humanos, como pessoas doentes ou que perderam tudo. O próprio programa pedia doações e exibia telefone na tela que direcionava para um pagamento em pix. A conta favorecida, no entanto, não era a da vítima, mas de funcionários da Record.

De acordo com as investigações, cerca de R$800 mil podem ter sido desviados com o esquema. A polícia investiga o caso.

