Roberto Jefferson vira alvo da milícia digital após criticar bolsonaristas

247 - O ex-deputado Roberto Jefferson, novo aliado de Jair Bolsonaro, usou suas redes para atacar atacar o líder do MBL Kim Kataguiri e o youtuber Kim Paim, aliados de Bolsonaro, após ter sido acusado de estar "enganando os bolsonaristas".

A revolta de Roberto Jefferson é por consequência de um vídeo postado pelo youtuber Kim Paim, que contesta as razões escusas da aliança entre o PTB, partido de Jefferson, e Bolsonaro.

A ira de Jefferson respingou até em Kim Kataguiri, um dos maiores responsáveis pela eleição de Bolsonaro. “KIM KATAGUIRI, MBL. Sujou no prato que comeu. KIM PAIM, direita canguru e coragem virtual, quer ditar regra da Austrália para o Brasil.Estou de olho nessa turma de homônimos”, disse Jefferson.





Após as postagens de Jefferson atacando Kim Kataguiri e Kim Paim, seu nome chegou nos assuntos mais comentado do Twitter Brasil, motivados por bolsonaristas revoltados com sua aproximação com Jair Bolsonaro.

