Robôs bolsonaristas mais uma vez erram e sobem #FechadoComBolsonaroAte2016 no Twitter

247 - Na manhã desta segunda-feira (22), um dos assunto mais comentados no Twitter era a #FechadoComBolsonaroAte2016, com um detalhe que passou batido para os robôs do gabinete do ódio que multiplicaram a hashtag nas redes: ano ano de 2016

Os internautas questionaram: “como tantas pessoas, ao mesmo tempo, poderiam cometer tal erro?”, referindo-se aos indícios de que robôs manipulam as hashtags a favor de Bolsonaro.

Veja a repercussão:

#FechadoComBolsonaroAte2016



Kkkkkkkkkkjkkkkkk Carlitos programou os robôs errado de novo pic.twitter.com/hgADqgyxx7 — Mais um dia esperando o impeachment - em 🏠 (@temporariedades) June 22, 2020





#FechadoComBolsonaroAte2016

Os bots depois de errar a tag e virar meme pic.twitter.com/OKgylXa5vf June 22, 2020

Os robôs trabalhando a todo vapor e o gado nem pra digitar uma tag correta. 😂😂😂. #FechadoComBolsonaroAte2016 pic.twitter.com/b4j7dWEPNk — Deborah Deah (@deborahdeah) June 22, 2020

Olha os bot MANO KKKKKKK depois dizem que não são robôs, e sim a voz do povo 2016??????????????????#FechadoComBolsonaroAte2016#ForaBolsonaro pic.twitter.com/WO6hyAdoLG — Talles Germano (@TallesGermano) June 22, 2020

Você acorda e vê os gados que nem se dão o trabalho de ler, compartilhando uma TAG dos robôs querendo voltar no tempo do golpe contra Dilma.#FechadoComBolsonaroAte2016 pic.twitter.com/ZNKmOgpys9 — 🏴 🇧🇷 🚩Nazário🚩 🇧🇷 🏴 ✊ (@NZADOBEM) June 22, 2020

