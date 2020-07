Rússia bomba no Twitter brasileiro com vacina contra Covid-19 quase registrada

Sputnik Brasil - Com a vacina russa contra Covid-19 podendo ser liberada para uso civil já em 15 de agosto, a web tomou fôlego e virou os olhos para a Rússia.

De acordo com fonte informada, o registro da vacina russa contra o coronavírus desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamalei é esperado que aconteça entre 10 e 12 de agosto.

Anteriormente, uma fonte governamental revelou que a vacina pode vir a ser registrada no início de agosto, com uso inicial sendo seletivo. Primeiro será disponibilizada aos assim chamados grupos de risco, por exemplo, médicos, com a utilização em massa se tornando possível no começo do ano que vem.

A novidade está sendo bem recebida em todo o mundo, e internautas brasileiros estão se mostrando ansiosos para receber a vacina russa, que trouxe a esperança que estava faltando há meses.

O assunto "Rússia" já recebeu mais de 300 mil tweets, e é uma mistura de memes com ideais socialistas de outra época russa.

Rússia: Fiz minha vacina



O Mundo: NOSSA vacina pic.twitter.com/tXO1lfhr9D July 29, 2020

Russia tem a vacina do COVID pic.twitter.com/MWXW4fWLN4 — Pacheco🔻 (@Pacheco13M) July 29, 2020

EUA compra todo estoque de vacinas // vacina da Rússia sai em duas semanas pic.twitter.com/3oJs4Kj2gY — mayron (@mayronoliveirar) July 29, 2020

Quero tomar a vacina da Rússia e ficar assim pic.twitter.com/vqFFCMwwW5 — Etlândia (@Etlandia_TV) July 29, 2020

Partiu Rússia adeus brasil pic.twitter.com/zvoT8aqsBB — Non (@NonLacerda) July 29, 2020

O Trump vendo a Rússia prometer a vacina antes dos EUA pic.twitter.com/Ar9kgHT4ek — andr& TBOSS 🐍 (@andrejub) July 29, 2020

Nós Brasileiros achando que vamos tomar a vacina da Rússia daqui a duas semanas: pic.twitter.com/cHh1eTkXw6 — Jonathan Willian (@Jonathanwsg) July 29, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.