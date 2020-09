Ruth de Aquino e a ostentação da burrice no Brasil de Bolsonaro

“O presidente e sua corte não disfarçam a ignorância em todos os aspectos da vida", diz a jornalista Ruth de Aquino. "Só isso explica que Bolsonaro tenha dito ontem que as escolas não deveriam ter sido fechadas nem um só dia na pandemia. Nenhum presidente no mundo ousou dizer tal besteira", afirma edit

247 - A jornalista Ruth de Aquino destaca, em um artigo no publicado nesta sexta-feira (18) no jornal O Globo, o que qualifica como “a ostentação da asneira” do governo Jair Bolsonaro. “O presidente e sua corte não disfarçam a ignorância em todos os aspectos da vida, da economia ao meio ambiente, sexo, ciência, educação e cultura. Eles se superam a cada dia. Trombeteiam o desconhecimento. Só isso explica que Bolsonaro tenha dito ontem que as escolas não deveriam ter sido fechadas nem um só dia na pandemia. Nenhum presidente no mundo ousou dizer tal besteira”, afirma.

“Não podemos exigir sensatez e empatia de um ex-capitão nostálgico da ditadura militar, fã de torturadores e expulso do Exército por indisciplina. Seus filhos se apoiam na ressurreição da censura e em privilégios especiais para driblar investigações por corrupção. Na liderança do país e até de seu próprio gabinete ministerial, Bolsonaro é um desastre. Diz e se desdiz. Veta seu próprio veto. Endeusa e frita” diz a jornalista no texto.

“Como manter a esperança e a sanidade no apocalipse? Como não entrar em pânico diante da mistura de nacionalismo, armas, fanatismo religioso, milícia e desprezo por fatos e números?”, questiona.

“A opção mais admirável é resistir e se aferrar à perspectiva histórica dos ciclos da humanidade, com suas pestes, seus êxodos, suas crises e guerras convencionais ou civis. Não sejamos ingênuos. Não vamos melhorar nem renascer após a pandemia. Mas “todo cambia”, como canta Mercedes Sosa. Devemos olhar Bolsonaro como uma “corcova da História” e não como uma tendência”, complementa.

