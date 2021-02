Saída de Lucas Penteado do BBB provoca debate nas redes sobre bifobia

Revista Fórum - O primeiro beijo LGBTQIA+ do Big Brother Brasil, protagonizado pelo doutorando em economia Gilberto e o ator Lucas Penteado, na madrugada do domingo (7), gerou um show de preconceito dentro do reality show. Parte dos participantes do programa – especialmente Lumena Aleluia, Karol Conká, Pocah e Nego Di – acusaram o ator de usar Gilberto como parte de uma estratégia para ganhar destaque dentro da casa, invalidando a bissexualidade dele.

Pressionado com as críticas e com o isolamento que já vinha sofrendo de dias anteriores, Lucas resolveu deixar o reality. Um dos assuntos que ganhou as redes ao longo do domingo e nesta segunda-feira (8) foi a bifobia contra o ator. O termo se refere à discriminação contra pessoas que se relacionam afetiva ou sexualmente com indivíduos de mais de um gênero.

