Saída de Onyx da Casa Civil causa conflito entre Bolsonaro e grupo de Olavo, aponta colunista

De acordo com a colunista do Estadão Vera Rosa, o convite feito por Jair Bolsonaro ao general Walter Braga Netto para assumir a Casa Civil, hoje de Onyx Lorenzoni, causou "revolta e desconfiança" na ala de Olavo de Carvalho do governo

247 - Diante de especulações da saída do ministro Onyx Lorenzoni da Casa Civil para a entrada do general Walter Braga Netto, a colunista do Estadão Vera Rosa afirmou que a notícia de que Onyx pudesse ser substituído por um militar causou "revolta e desconfiança" no grupo ligado ao astrólogo Olavo de Carvalho no governo de Jair Bolsonaro.

De acordo com Vera, o grupo olavista avalia que Bolsonaro pode, ao se cercar de militares em postos estratégicos do governo, criar um problema que pode se voltar contra ele mesmo.

Os rumores são de que Onyx Lorenzoni será encaminhado para o ministério da Cidadania, hoje chefiado por Osmar Terra.