Sakamoto: avesso a governar, Bolsonaro terá desafio para a sua popularidade quando o auxílio for interrompido

"O verdadeiro desafio para a sua popularidade começa quando o repasse for interrompido ou reduzido", afirmou o jornalista Leonardo Sakamoto. "Jair Bolsonaro gosta mais de fazer campanha eleitoral do que de governar" edit

247 - "Jair Bolsonaro gosta mais de fazer campanha eleitoral do que de governar", critica o jornalista Leonardo Sakamoto. "A possibilidade de inaugurar obras por todo o Brasil é encarada por ele, portanto, como um presente - ainda mais obras que foram tocadas por adversários, mas que ele pode assumir como suas", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "o povão mesmo não grita 'mito', nem vai à inauguração de obra". "Está à distância, de olho para ver o que acontece. E, assim como veio, pode ir embora de uma hora para outra", acrescenta.

"Pelo que pode ser visto pelas inaugurações dos quais ele participou no Nordeste nos últimos meses, o roteiro é muito semelhante ao que ocorria em sua pré-campanha à Presidência", continua. "O presidente vai capitalizando o sucesso do auxílio emergencial, mas o verdadeiro desafio para a sua popularidade começa quando o repasse for interrompido ou reduzido".

