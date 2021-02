Sakamoto: 'beligerante e egoísta , Bolsonaro faz papel de sabotador da República nesta pandemia'

Jornalista Leonardo Sakamoto alerta para o prejuízo de uma tarefa "ingrata com um Sabotador da República promovendo aglomerações". "Abraçou o vírus, defendendo que a melhor forma de acabar com a pandemia é deixando que ela vença, infectando rapidamente a população para criar imunidade", diz edit

247 - "O principal arquiteto de tudo isso, contudo, parece insatisfeito. Pelo jeito, quer mais", ironiza o jornalista Leonardo Sakamoto em referência ao gerenciamento da crise do coronavírus por Jair Bolsonaro. "Prova disso é que enquanto o país ultrapassava a marca de 250 mil óbitos, nesta quarta, Jair Bolsonaro promovia um evento-aglomeração com cerca de 400 pessoas no Palácio do Planalto", acrescenta.

O colunista do portal Uol alerta para o prejuízo de uma tarefa "ingrata com um Sabotador da República promovendo aglomerações, como aquelas que ele promoveu no Carnaval, em praias de Santa Catarina".

De acordo com o jornalista, "como sua natureza beligerante e egoísta o torna incapaz de articular com adversários eleitorais em prol de um objetivo comum, Bolsonaro não preparou o país para a mais importante guerra de sua história".

"Abraçou o vírus, defendendo que a melhor forma de acabar com a pandemia é deixando que ela vença, infectando rapidamente a população para criar imunidade. Acha que a população vai esquecer os 250 mil quando ele começar a pagar parcelas de R$ 250. Bolsonaro vem apostando na estratégia da 'seleção natural', com os mais fortes sobrevivendo - o que, de certa forma, é coerente com quem sempre foi", diz.

"A História nos ensina muitas coisas. Uma delas é que ninguém comete um crime contra a humanidade sem apoiadores. O bolsonarismo, vale lembrar, vai continuar por aqui muito tempo depois que Bolsonaro se for".

Leia a íntegra no Blog do Sakamoto

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista a um vídeo em que o cientista Miguel Nicolelis fala sobre a necessidade de lockdown:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.