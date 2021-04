Sakamoto: CPI da Pandemia salvará milhares de vidas se frear sabotagem de Bolsonaro

"Jair Bolsonaro está fomentando o impeachment de ministros do STF, como ficou claro em conversa com Jorge Kajuru", diz o jornalista Leonardo Sakamoto. "Mas ele próprio tem, pelo menos, 107 pedidos esperando para serem analisados pela Câmara. Se é uma questão de justiça, bora fazer os dele correrem na Câmara. A sociedade poderia fazer 'do limão uma limonada'" edit

247 - "Mais do que apontar culpados, uma CPI da Pandemia pode reduzir a sabotagem do governo federal e impedir que a sombria projeção de 650 mil mortos em 1º de agosto se concretize", escreve o jornalista Leonardo Sakamoto em seu blog. "Até porque o principal responsável pelo caos, o presidente da República, é bem conhecido e parece se orgulhar do feito", continua. "Que Jair Bolsonaro queira melar a CPI, isso é parte da sua índole. A questão é se a maioria dos parlamentares vai se prestar a esse papel", acrescenta.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro atua contra a saúde pública ao implementar sua política negacionista e, depois, consolida o caos ao impedir a investigação sobre o que fez". "Se aceitar isso, o Congresso troca o bem-estar de um clã político, que sabota a República, por milhares de vidas. Podemos chegar a 654 mil mortes em 1º de agosto, no pior cenário projetado pelo Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington", disse.

"Por fim, um registro de ironia: Jair Bolsonaro está fomentando o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como ficou claro em conversa com Jorge Kajuru. Mas ele próprio tem, pelo menos, 107 pedidos esperando para serem analisados pela Câmara. Se é uma questão de justiça, bora fazer os dele correrem na Câmara. A sociedade poderia fazer 'do limão uma limonada'".

