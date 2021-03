Sarah diz que curtiu muitas baladas durante a pandemia e que não pegou Covid "porque Deus me ama"

"Posso falar? Eu não peguei Covid porque Deus me ama", disse Sarah, participante do BBB edit

247 - Na festa do líder de Fiuk no "BBB 21", na madrugada de hoje, a participante Sarah relembrou sobre o processo para entrar no reality show da Rede Globo com outro participante, o Arthur, e disse ter sido questionada 'se não existia à pandemia' devido aos vídeos em festas enviados. A reportagem é do portal UOL.

"Se eu tiver que beber até cair, foda***", revelou Arthur, sobre papo com a produção do "Big Brother Brasil 21". "Eu também. Só falava de cachaça, pegação, loucura e gritaria. Falei: 'gente, vão me mandar lá para fazer o quê com isso?", contou Sarah.

Ela ainda disse: "Posso falar? Eu não peguei Covid porque Deus me ama", disse Sarah.

