SBT deixa de exibir “Chaves” a partir de deste sábado

Depois de 36 anos, o programa mexicano mais famoso do Brasil deixará o SBT

247 - O canal SBT deixará de exibir episódios das séries Chaves e Chapolin a partir deste sábado, 1, após 36 anos no ar no Brasil.

Em comunicado, a emissora de Silvio Santos disse que a Televisa, que detém direito sobre as gravações, informou ao canal brasileiro que há 'um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias'.

O filho do ator Roberto Gomes Bolaños, criador de 'Chaves' e 'Chapolin', trava uma disputa com a emissora mexicana, segundo colunista Flávio Ricco, do R7.

Leia o comunicado do SBT:

