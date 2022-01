SBT, Globo e Record brigam com a "faca nos dentes" pela Libertadores

Animada com o resultado comercial do Cariocão e o Paulistão, a Record entra numa disputa que antes envolvia apenas SBT e Globo edit

Por Marcondes Brito, Metrópoles - A Record está cada dia mais animada com o futebol. O resultado comercial que está alcançando com o Paulistão e o Cariocão incentiva a emissora do Bispo Macedo a buscar outros produtos no segmento esportivo.

“Nós estamos avaliando novas possibilidades. O nosso investimento de futebol começou só agora porque somente nesse momento passou a fazer sentido com a audiência, com o comercial, e com a inovação do digital. Se fizer sentido, nós vamos investir. Eu não quero falar o nome de um evento específico, mas estamos conversando com todos e queremos mais”, disse ao Notícias da TV o vice-presidente de Jornalismo, Antônio Guerreiro.

E acrescentou: “Temos todo o respeito aos nossos concorrentes, mas temos os nossos objetivos. Nenhum outro produto, de nenhum outro canal, é feito com tanta paixão como vamos fazer agora”.

