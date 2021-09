SBT torna obrigatória vacinação de funcionários contra a Covid-19

Apoie o 247

247 - O SBT, emissora do bolsonarista Silvio Santos, informou seus funcionários nesta terça-feira (21) que a imunização contra Covid-19 dentro da empresa será obrigatória.

Aqueles que não se vacinarem devem apresentar um relatório clínico como justificativa. “O SBT preza e respeita o interesse e a segurança do coletivo e não colocará em risco a saúde de sua coletividade em razão de decisões individuais”, diz a circular.

Outras emissoras estão no mesmo caminho, como a Globo, que no início deste mês declarou que a obrigatoriedade “está em linha com a prática de diversas empresas no mercado atualmente".

