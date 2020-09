SBT vai transmitir jogos da Libertadores pelo YouTube

247 - O SBT vai transmitir os jogos da Libertadores da América pelo Youtube, além da TV aberta.

Segundo UOL Esporte, a operação começa essa semana, com os jogos Bolivar (BOL) x Palmeiras e Universidad Católica (CHI) x Grêmio e vale para o restante da competição.

Estas partidas serão mostradas pelas transmissões no YouTube das afiliadas do SBT no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.

Além disso, o site do SBT terá links diretos dessas páginas para que o torcedor acompanhe as partidas.

