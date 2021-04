Sem máscara, Ratinho é vacinado contra Covid-19

Grasielle Castro, Metrópoles - O apresentador Ratinho, do SBT, foi vacinado contra a Covid-19 neste domingo (11/4). As imagens mostram Ratinho sem máscara, item de uso obrigatório no combate à pandemia. Em publicação no Instagram, ele enalteceu o dia de ser imunizado.

Ratinho tem histórico de desrespeito às regras de combate à pandemia e em minimizar a importância de ações do governo federal.

