Sikêra processa Neto e apresentador rebate: "o dia que você me encontrar, você vai ver só"

247 - O ex-jogador Neto gravou um vídeo no Instagram após ser processado pelo apresentador da RedeTV! Sikêra Jr. O bolsonarista pede indenização de R$44 mil por ter sido chamado de homofóbico durante o programa “Os Donos da Bola”. Além do processo, Sikêra também quer um pedido formal de retratação nas redes sociais e na programação da Band durante dois dias seguidos.

“Eu não ia comentar nada sobre o processo, pois eu estou tão feliz com minha família (aqui de férias). Nós não somos homofóbicos, a gente é família. Que por sinal essa bola representa tudo, para que não sejamos homofóbicos”, disparou Neto.

Em seguida, Neto lembrou que o apresentador da RedeTV! recebeu verbas federais para realização de ações publicitárias. "Ou você pensa assim ou você não pensa, irmão! Ou você é homem ou não é homem. Que não adianta você falar pra ganhar dinheiro do governo. É seu pensamento esse? Se for seu pensamento, espero que você não me encontre. O dia que você me encontrar, em qualquer lugar, você vai ver só", disse o ex-jogador.

O apresentador do programa “Alerta Nacional”, da RedeTV!, Sikêra Jr. utilizou suas redes sociais neste domingo (18) para deixar um recado misterioso. “Se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido. Me aguardem”, escreveu.

Após campanha de desmonetização encabeçada pelo Sleeping Giants Brasil, Sikêra Jr. perdeu pelo menos 62 patrocinadores em função de falas homofóbicas em seu programa na televisão e no canal do YouTube.

Entre as marcas que deixaram de investir estão a MRV, Tim, HapVida, Magazine Luiza, Nivea, Ford, Casas Bahia, Samsung, Renault, Kwai, PicPay Mercedes Benz e Globo.

