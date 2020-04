Silvia Poppovic é demitida da Band

247 - A apresentadora Silvia Poppovic foi demitida da Band depois de pouco mais de um ano de contrato. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal UOL.

Poppovic, que apresentava o programa "Aqui na Band", estava trabalhando direto de casa, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Por diversas vezes Poppovic protagonizou discussões com o também apresentador Luís Ernesto Lacombe. Uma delas foi ao comentar a morte da menina Ágatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, que foi baleada nas costas quando voltava para casa com a mãe, no Complexo do Alemão.

“Terrível isso. Terrível essa história e esse tipo de segurança pública, que não pensa em salvaguardar a vida da população, mas pensa em sair atirando. Olha o que está acontecendo, realmente lamentável”, disse Silvia Poppovic, que foi interrompida por Lacombe.

“Olha, os pais da Ágatha vão prestar depoimento hoje. Acho precipitado a gente dizer o que aconteceu. Vai ser feita uma perícia, mas agora eu vejo as pessoas se voltando contra o trabalho da polícia e eu lembro lá do início da minha carreira… quando houve um fortalecimento do tráfico de drogas, que ganhou uma força inacreditável…”, disse Lacombe.

