Silvio Santos cancela jornal do SBT após genro receber ligação de secretário de Bolsonaro

Silvio Santos cancelou telejornal porque Bolsonaro não gostou da abordagem de reportagem sobre o vídeo da reunião ministerial no SBT Brasil no dia anterior. O aviso foi dado pelo secretário de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten

Fórum - Apoiador de primeira hora de Jair Bolsonaro, Silvio Santos deicidiu cancelar a edição do SBT Brasil neste sábado (23) após receber uma ligação de seu genro, Fábio Faria (PSD), que é casado com Patrícia Abravanel.

Na ligação, Faria disse ao dono do SBT que teria recebido um telefonema do Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, reclamando da abordagem sobre o vídeo da reunião ministerial em reportagem edição do telejornal no dia anterior.

Para o Planalto, o SBT Brasil acabou concluindo, em cerca de cinco minutos de reportagem, que Sergio Moro estava certo em sua denúncia de que Bolsonaro teria tentado interferir na Polícia Federal, o que teria deixado o presidente irritado.

