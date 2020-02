Silvio Santos dá ordem para SBT bajular Bolsonaro

Atento às demandas de Bolsonaro, Silvio Santos, dos EUA, ordenou que sua equipe volte a transmitir o programa "a semana do presidente". Emissora do "dono do baú" tem recebido gordas fatias de verbas publicitárias do governo federal edit

247 - A "Semana do Presidente" vai voltar no SBT. Ordem do dono, Silvio Santos, direto dos Estados Unidos. O miniprograma, levado ao ar durante muitos anos, ainda nos tempos do regime militar e criado para destacar os atos do governo federal, estará novamente no ar muito em breve.

O SBT, nos tempos atuais, é um dos maiores beneficiados com as verbas federais publicitárias, informa o jornalista Flávio Rico, em sua coluna no Portal UOL.

Além do programa "semana do presidente", Silvio Santos já entrevistou Bolsonaro e recebeu seus filhos em uma programa de perguntas e respostas. Flávio Bolsonaro não soube dizer o nome de um presidente mineiro. Nem ele e nem o irmão Eduardo souberam responder que João Goulart era o presidente que nasceu em São Borja.