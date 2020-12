Silvio Santos sobre encontro com Bolsonaro: “Jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu patrão”

"Eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu 'patrão' que é o dono da minha concessão", afirmou o apresentador Silvio Santos em referência a Jair Bolsonaro edit

247 - O apresentador Silvio Santos endossou o encontro com Jair Bolsonaro, que aconteceu na última terça-feira (15). Foi emitida uma nota pela diretoria de Recursos Humanos aos funcionários do SBT.

"A minha concessão de televisão pertence ao governo federal e eu jamais me colocaria contra qualquer decisão do meu 'patrão' que é o dono da minha concessão", escreveu o empresário na nota divulgada aos empregados, segundo informações de Maurício Stycer, no portal Uol.

"Nunca acreditei que um empregado ficasse contra o dono, ou ele aceita a opinião do chefe, ou então arranja outro emprego", acrescentou o apresentador, que está afastado das gravações desde março por conta da pandemia do coronavírus.

