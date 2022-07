Sleeping Giants pede que plataforma derrube site de Allan dos Santos

Apoie o 247

247- O movimento Sleeping ​Giants Brasil enviou uma notificação extrajudicial à plataforma de criação e hospedagem de sites Wix por manter no ar um novo endereço vinculado ao bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça.

O Sleeping Giants afirma que a plataforma Wix dá subsídios para que Allan dos Santos realize atividades consideradas ilegais e criminosas pela Justiça brasileira, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O site de Allan dos Santos, o Terça Livre, disponibiliza assinaturas anuais que variam de US$ 100 a US$ 200 (entre R$ 530 e R$ 1.060) ou taxas mensais que vão de US$ 10 a US$ 20 (de R$ 53 a R$ 106). Os pacotes liberam desde acesso a artigos a vídeos e fóruns. Para o Sleeping Giants, ao processar os pagamentos, o Wix está viabilizando a assistência a um fugitivo, além de facilitar o descumprimento de determinação do Supremo Tribunal Federal.

O blogueiro bolsonarista está nos Estados Unidos desde que virou alvo de investigações por fake news e ataques às instituições. Suas contas foram banidas de redes sociais.

