Spotify apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta terça

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Raquel Martins Ribeiro, Metrópoles - O Spotify, uma das plataformas de música mais ouvidas do Brasil, saiu do ar na tarde desta terça-feira (16/11). Nas redes sociais, internautas relataram a instabilidade do serviço e o “apagão” rapidamente entrou para os assuntos mais comentados do Twitter.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE