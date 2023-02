Suco de uva produzido pelo MST viraliza como alternativa após caso de trabalho escravo em Bento Gonçalves

"Sucos da Monte Veneto são de primeiríssima qualidade com gosto de reforma agrária e democracia", divulgou a deputada estadual Marina do MST, dirigente nacional do Movimento edit

247 - Após a divulgação das denúncias de que mais de 200 trabalhadores das vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton atuavam em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves-RS, internautas passaram a divulgar, via redes sociais, a Cooperativa de Sucos 'Monte Veneto', do MST (Movimento dos Trabalhadores Ruais Sem Terra), como alternativa aos consumidores.

>>> Salton admite: falhou e não fiscalizou de perto empregados escravizados

"Que tal trocar os sucos Aurora, Salton e Garibaldi pelos nossos, da Monte Veneto, que não só não têm trabalho escravo, como já ganharam a medalha de ouro no Wine South America? Sucos de primeiríssima qualidade com gosto de reforma agrária e democracia", escreveu a deputada estadual Marina do MST (PT-RJ), dirigente nacional do Movimento, no Twitter.

A publicação viralizou e a Monte Veneto ganhou a atenção de milhares de pessoas nas redes, confira nos posts abaixo ( e clique aqui para acessar o site e conhecer a Monte Veneto ):

