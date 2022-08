Temendo ataques violentos contra repórteres nas eleições, Globo muda protocolo histórico

Apoie o 247

ICL

247 - Por conta dos ataques violentos que jornalistas têm sofrido diariamente em entradas ao vivo, a Globo mudou seu protocolo para a cobertura do dia a dia dos presidenciáveis. A emissora não irá escalar os chamados "carrapatos", repórteres que seguem o candidato para onde ele for durante a campanha. Será a primeira eleição que a líder de audiência abre mão do esquema. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A decisão foi tomada por Ali Kamel, diretor de Jornalismo da Globo e comunicada para afiliadas recentemente, segundo apurou a reportagem. Quanto à cobertura da campanha para governadores, a Globo orientou que a decisão será tomada caso a caso, a depender do clima de polarização de cada Estado.

Uma das recomendações é que candidatos apoiados por Jair Bolsonaro (PL) --que constantemente atacam a Globo-- sejam acompanhados por repórteres "à paisana", ou seja, sem identificação nos microfones. Essa medida já vem sendo tomada em convenções no Norte e Nordeste, por exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso da cobertura presidencial, a Globo vai apresentar a agenda diária dos concorrentes, com imagens de câmeras e vídeos de internet. Repórteres só gravarão textos para complementar as reportagens depois, em lugares neutros, longe da comitiva dos candidatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.