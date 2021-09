Thiago dos Reis: facada fake em Bolsonaro foi a maior fraude da história

Apoie o 247

247 - “Após assistir ao documentário do Joaquim de Carvalho no 247, ontem, depois de 3 anos minha esposa (que não é brasileira) não apenas passou a acreditar que a facada foi fake como tem CERTEZA de que é a maior fraude da história. Assista”, escreveu o responsável pelo canal Plantão Brasil, Thiago dos Reis.

“Fechou o caso! Agora resta a PF investigar”, completou no Twitter.

Fechou o caso! Agora resta a PF investigar.

Saiba mais sobre o documentário:

O documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , feito pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247 e financiamento coletivo de seus assinantes e apoiadores, demonstrou todos os furos do episódio usado por Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2018 para fugir dos debates e assim se tornar presidente da República sem ser confrontado.

