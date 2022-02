Tradição de domingo: editorialista do Estadão sai da casinha para nova agressão contra o ex-presidente Lula

Apoie o 247

247 – O editorialista do jornal Estado de S. Paulo voltou a agredir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sinalizando que a publicação está cada vez mais propensa a apoiar o fascismo, assim como fez em 2018, quando classificou como "escolha muito difícil" a opção entre o professor universitário Fernando Haddad e o neofascista Jair Bolsonaro.

"Por se colocar à esquerda no espectro político-ideológico, Luiz Inácio Lula da Silva não raro é visto por seus simpatizantes como um defensor do Estado. No discurso lulopetista, a direita é incapaz de aceitar o Estado como motor do desenvolvimento e da transformação social", escreve o editorialista neste domingo . "O PT não almeja um Estado forte, eficiente e bem administrado, capaz de cumprir suas tarefas – servir à população, em último termo – com excelência, impessoalidade e economicidade", prossegue o editorialista.

"O resultado é um Estado inchado e anêmico, incapaz de cumprir suas funções. Assim, com as atuais circunstâncias a exigir, nos próximos anos, verdadeira tarefa de reconstrução do Estado, revigorando-o em suas tarefas essenciais, tem-se mais uma evidência de que Lula não é solução, e sim parte relevante do problema", finaliza.

