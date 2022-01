TSE e WhatsApp fecham parceria para denúncia de disparos em massa nas eleições

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, afirmou que a plataforma vai aprimorar uma ferramenta criada em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para denunciar a distribuição em massa de fake news durante o período eleitoral.

“O WhatsApp fez, em 2020, e vai aprimorar em 2022, uma plataforma de denúncia de conta suspeita de disparo em massa. É uma ferramenta do TSE elaborada em parceria com o WhatsApp. Isso fortalece uma mensagem que eu tenho passado ao mundo político: não contrate disparos em massa, não faça marketing político no WhatsApp. Isso faz mal para a democracia e pode prejudicar as campanhas eleitorais, levando a prejuízo da chapa, disse Durigan ao Broadcast do Jornal O Estado de S. Paulo.

>>> Checagem identifica fake news de Moro na entrevista ao Flow

PUBLICIDADE

O aprimoramento da ferramenta vem no momento em que a Justiça Eleitoral avalia suspender temporariamente o funcionamento do Telegram em função da não colaboração do aplicativo russo de mensagens no combate às fake news. O Telegram não possui escritório de representação no Brasil.

De acordo com a reportagem, quem receber notícias suspeitas “poderá preencher um formulário hospedado no site da Justiça Eleitoral. Caso a mensagem seja considerada como disparo ilegal de campanha, o tribunal vai requisitar ao WhatsApp que exclua a conta e caso conclua “que há relação direta com alguma campanha, a candidatura pode sofrer sanções que vão de multa até a cassação”.

PUBLICIDADE

O disparo massivo de fake news por meio do WhatsApp na eleição de 2018 levou a uma denúncia contra a chapa de Jair Bolsonaro, então candidato pelo PSL. O caso foi julgado pelo TSE em outubro do ano passado. Na ocasião, a maioria da Corte absolveu Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, mas elencou uma série de pontos que não serão mais aceitos em 2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE