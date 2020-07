Tucanos podem repetir apoio a Bolsonaro em 2022, alerta Cynara Menezes

247 – A jornalista Cynara Menezes, editora do Socialista Morena e comentarista da TV 247, alertou para o risco que o PSDB siga alinhado ao bolsonarismo em 2022. "Vamos supor: o Doria concorre, com todo o apoio da mídia, mas o Bolsonaro passa pro segundo turno contra o PT ou algum candidato apoiado pelo PT. Vocês acham que eles vão dizer: 'não, dessa vez vamos de PT em nome da democracia' ou vão repetir que 'é uma escolha muito difícil'?", questiona.

No Roda Viva de ontem, o governador gaúcho, Eduardo Leite, do PSDB, disse não se arrepender de seu voto em Jair Bolsonaro. "Não tenho arrependimento. Naquela situação, acho que seja muito ruim naquele momento o retorno do PT, depois de tudo que tinha acontecido. O melhor para o Brasil seria não ter tido aquele segundo turno, naquelas condições, mas (foi uma) decisão absolutamente soberana do povo", disse ele.

