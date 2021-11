TV Globo encerra transmissão na Europa após 22 anos

Com a estratégia, emissora pretende vender assinaturas do Globoplay, que chegou ao continente em outubro deste ano edit

Revista Fórum - Com o objetivo de investir pesado em sua plataforma de streaming, o Globoplay, a Rede Globo anunciou que irá encerrar a transmissão na televisão em 43 países da Europa no dia 31 de dezembro de 2021. Apenas Portugal permanecerá com o canal. Foram 22 anos de transmissão no Velho Continente.

“O Canal Globo Internacional será desligado das operadoras de TV na Europa, com exceção de Portugal, em 31 de dezembro de 2021. Os conteúdos Globo ficarão disponíveis apenas no Globoplay Internacional por €9,99 [R$ 62,60]”, informa a página da Globo internacional no Instagram.

“Mas não vamos dizer adeus! Você agora pode assinar o Globoplay e ter acesso ao meu canal e um mundo de conteúdos! São sete canais ao vivo mais muitos programas para você ver a hora que quiser”, diz ainda o comunicado.

O Globoplay foi lançado na Europa em outubro deste ano, em países como Alemanha, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido. Segundo os dados do Itamaraty, mais de 1,1 milhão de brasileiros vivem nestes países.

