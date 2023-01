Twitter é acionado pela Polícia Civil após conta de Eduardo Leite ser invadida pela terceira vez

Conta do governador do RS foi invadida três vezes. Na primeira delas, dia 6 de janeiro, Leite disse que foi alvo de uma tentativa de extorsão edit

247 - A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para apurar as sucessivas invasões à conta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). O perfil de Leite foi hackeado pela terceira vez somente em janeiro deste ano.

O delegado André Lobo, da delegacia especializada em crimes cibernéticos, pediu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a quebra telemática dos acessos à conta do governador a fim de encontrar movimentações fora do padrão.

Reportagem da Veja revela que antes do terceiro ataque, no dia 24 de janeiro, “a Comarca de Porto Alegre já havia emitido uma ordem judicial para o Twitter revelar os endereços de IP dos computadores que acessaram a conta do governador gaúcho. A empresa ainda não respondeu ao pedido da Justiça, mas de acordo com o delegado da PC, o tempo de resposta ainda está dentro da normalidade em pedidos de quebra telemática”, destaca o texto.

A PC encontrou um padrão nas três vezes que a conta foi invadida nos dias 6, 10 e 24 de janeiro deste ano: a localização da conta é modificada para o Líbano. Na primeira vez, o governador disse que havia sofrido uma tentativa de extorsão.

