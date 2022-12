Twitter suspende contas de jornalistas que escreveram sobre Musk

Apoie o 247

ICL

247 - O Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas, incluindo do New York Times e do Washington Post, nesta quinta (15). Nos perfis atingidos, a plataforma exibe um aviso: "conta suspensa".

Apesar de não ter sido imediatamente divulgado o motivo da suspensão, todos os jornalistas escreveram nos últimos meses sobre o dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, e as mudanças na plataforma desde que ele a comprou.

Respondendo a um tweet sobre as regras do Twitter que proíbem o compartilhamento de informações pessoais, denominadas doxxing, Musk afirmou que elas também se aplicam a jornalistas: "as mesmas regras de doxxing se aplicam a ‘jornalistas’ como a todos os outros".

"Criticar-me o dia todo não tem problema, mas divulgar minha localização em tempo real, colocando minha família em perigo, não", acrescentou. Uma das contas derrubadas rastreava o jato particular de Musk em tempo real.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.