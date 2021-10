UOL ataca Lula a partir de fake news espanhola

A espanhola Cristina Seguí, que é fundadora do VOX (partido que descende do franquismo - fascismo espanhol), afirmou que "o narcotráfico patrocinou partidos de esquerdas na Europa e na América Latina", incluindo o PT edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Com o título “Espanhola acusa Lula e PT de elo com tráfico, e Record não divulga resposta” o UOL publicou uma matéria, neste domingo, 10, divulgando uma entrevista que uma militante da extrema direita espanhola deu ao Jornal da Record no sábado, 9.

Cristina Seguí, que é fundadora do VOX (partido que descende do franquismo - fascismo espanhol), afirmou que "o narcotráfico patrocinou partidos de esquerdas na Europa e na América Latina", incluindo o PT.

Jornal da Record noticiando a mamadeira de piroca 2.0. 😆😆😆pic.twitter.com/5Fdrcp8Y5E PUBLICIDADE October 10, 2021

“Capa do Uol: ‘Espanhola acusa Lula e PT de elo com tráfico’. A ‘espanhola’ é uma propagadora de fake-news do partido VOX (partido neonazista ligado à família Bolsonaro). É como se o OSWALDO EUSTÁQUIO acusasse o presidente da Espanha sem provas e o maior site de lá publicasse”, criticou Thiago dos Reis, do canal Plantão Brasil.

Capa do Uol: "Espanhola acusa Lula e PT de elo com tráfico".



A "espanhola" é uma propagadora de fake-news do partido VOX (partido neonazista ligado à família Bolsonaro).



É como se o OSWALDO EUSTÁQUIO acusasse o presidente da Espanha sem provas e o maior site de lá publicasse. PUBLICIDADE October 10, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE