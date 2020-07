Val Marchiori sobre polêmica com Bia Doria: “Eu já passei fome! Sei bem o que é isto’!

A socialite Val Marchiori disse que faltou seriedade 'por parte de alguns jornais e jornalistas' na repercussão de sua entrevista com Bia Doria. Ela disse que se importa com os moradores de rua e que já passou fome edit

247 - A socialite Val Marchiori afirmou que alguns jornais e jornalistas faltaram com “seriedade” na repercussão de sua live com a primeira-dama de São Paulo, Bia Doria. Nela, Bia Doria disse que “não se deve dar marmita para os moradores de rua porque eles precisam sair dela”.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca as declarações por escrito da socialite para a jornalista Mônica Bergamo:

“Achei que faltou seriedade por parte de alguns jornais e jornalistas. Afirmaram que eu fui nas ruas fazer doações após a entrevista com a Bia, mas isto aconteceu um mês antes. Pegaram uma frase isolada e incompleta para criar polêmica e matéria para imprensa e ignoraram todo o contexto. Antes das matérias nenhum jornal me procurou para esclarecimentos. Simplesmente lançaram a polêmica.

Sempre ajudei e nunca divulguei. Nesta pandemia eu resolvi postar as doações que eu fiz e continuo fazendo com a intenção de incentivar outras pessoas a ajudarem também. No dia 11 de junho, quando fui as ruas contribuir, eu falei sobre isto no Instagram, mas isto a imprensa não divulgou.”

