Valor, da Globo, entrevista Campos Neto e não questiona sobre conta em esconderijo fiscal

Um dia após a revelação de contas offshore do presidente do Banco Central e do ministro Paulo Guedes em paraísos fiscais, o jornal do grupo Globo fingiu que a notícia não existiu edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O jornal Valor Econômico, do grupo Globo, entrevistou nesta segunda-feira (4) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e não fez nenhum questionamento sobre as revelações do escândalo Pandora Papers.

Além do Valor, o jornal O Globo omitiu de sua edição impressa desta segunda-feira as revelações do Panamá Papers. Já o jornal O Estado de S. Paulo publicou que aparecem nos Pandora Papers nomes como Skakira e Julio Iglesias, mas não mencionou as duas principais autoridades econômicas do Brasil: Paulo Guedes e Roberto Campos Neto.

Campos Neto e o ministro da Economia, Paulo Guedes, foram flagrados com contas em paraísos fiscais, de acordo com investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, em sua sigla em inglês). Ter contas em paraísos fiscais não é ilegal. Mas Guedes e Campos Neto são agentes públicos que podem tomar decisões que favorecem seus próprios interesses.

PUBLICIDADE

Na transmissão ao vivo do jornal Valor, Campos Neto disse que não crê em ajustar meta da inflação e citou ainda a possibilidade de o déficit primário ficar abaixo dede 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e destacou a importância do crescimento para a estabilidade das contas públicas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE