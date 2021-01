Valor, da Globo, troca direção e anuncia reestruturação

247 - O jornal Valor Econômico, de propriedade do Grupo Globo, anunciou nesta sexta-feira (15) que passará por mudanças no comando editorial do veículo.

Em comunicado enviado aos colaboradores, o diretor-geral do Globo, Frederic Kachar, anunciou que a jornalista Vera Brandimarte, diretora de Redação, deixa o cargo em abril de 2021.

Brandimarte fez parte da concepção do jornal, no ano 2000, e estava no cargo diretora de Redação desde 2003.

Em seu lugar assume a jornalista Maria Fernanda Delmas, que desde 2017 atuava como editora-executiva de Integração da Redação Integrada do jornal, no Rio.

Leia, abaixo, o comunicado de Frederic Kachar:

Mudanças na gestão editorial do Valor Econômico e na redação integrada

Ao longo dos próximos meses, a redação do Valor Econômico e a Redação Integrada passarão por mudanças significativas em suas estruturas.

No Valor, Vera Brandimarte, diretora de Redação, deixa o cargo em abril de 2021. Até lá, ela estará focada em realizar a passagem de gestão e depois continuará assessorando o jornal em novos projetos.

Figura central na fundação do Valor, Vera iniciou sua bem-sucedida carreira em Brasília, na Gazeta Mercantil, onde trabalhou por 15 anos em diferentes funções, incluindo a liderança das editorias de agronegócio e finanças, coordenação de editorias e chefia de redação. Teve passagem também pelo Jornal do Brasil, como repórter especial, editora de Economia, editora-executiva e chefe da sucursal São Paulo. Deixou a chefia de redação de O Estado de S.Paulo em outubro de 1999 para, junto com os jornalistas Celso Pinto e Carlos Eduardo Lins da Silva, conceber o novo jornal econômico. Lançado em maio de 2000, em pouco tempo tornou-se o veículo de referência no Brasil em informações econômicas, políticas, financeiras e de negócios.

Na posição de diretora de Redação desde 2003, Vera foi fundamental na trajetória evolutiva do Valor, ajudando a marca a moldar um modelo de negócio extremamente bem-sucedido e multiplataforma, com serviços digitais e projetos de conteúdo de grande êxito, como o Valor PRO e o Valor Investe, ao mesmo tempo em que manteve a relevância e a qualidade do impresso. Sob sua gestão, o Valor conquistou a posição de principal fonte de informação da comunidade financeira e empresarial do país, fruto da credibilidade do trabalho de toda a redação.

Maria Fernanda Delmas, que desde 2017 vinha atuando como editora-executiva de Integração da Redação Integrada, se mudará do Rio para São Paulo e assumirá a posição de diretora de Redação do Valor. O processo de transição será realizado de forma consistente entre os meses de janeiro e março, visando a preservar o que foi construído até aqui e garantir as evoluções necessárias para os desafios dos próximos 20 anos.

Maria Fernanda é formada em Jornalismo pela UFRJ e iniciou a sua carreira na Gazeta Mercantil, em São Paulo. Depois foi repórter de Economia na revista IstoÉ e na sucursal carioca do jornal O Estado de S.Paulo. Ingressou no Globo em 2000 como repórter e aqui exerceu diversas funções, entre elas a de editora de Economia. Por dois anos, atuou no mercado em outras atividades na área de comunicação e retornou para a redação, como editora-executiva da Mesa Central, em um momento crucial para a implantação do conceito de Redação Integrada, que envolveu mudanças no fluxo de trabalho e na estrutura das redações de O Globo, Extra e Época e a evolução da atuação das marcas no meio digital.

Letícia Sander, que hoje responde pela Redação Integrada na sucursal São Paulo, se muda para o Rio e assume a função que era de Fernanda na Mesa Central, com os mesmos desafios. O substituto de Letícia na sucursal São Paulo será Renato Andrade.

Em nome de toda a empresa, agradeço imensamente à Vera pelas importantes contribuições ao longo de sua trajetória conosco e desejo sucesso nesta nova etapa de sua carreira. Faço os mesmos votos à Fernanda, que certamente exercerá uma liderança muito positiva à frente do Valor, com novos desafios profissionais a serem realizados. À Letícia e ao Renato, boa sorte em suas novas posições.

Abraços,

Frederic Kachar

