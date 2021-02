Vaza suposto áudio de Boninho falando de Lucas com Projota: “menino tem problema com bebida” (vídeo)

Diálogo de Boninho com o participante que aparenta ser o rapper Projota aponta indica que lucas teria problemas com álcool edit

247 - Após a desistência e saída de Lucas Penteado da casa do Big Brother Brasil 21, na manhã deste domingo (7) uma conversa vazada pelo Twitter movimentou a internet. Ela mostra um diálogo de Boninho, o produtor executivo do BBB21, com um participante da casa, que provavelmente parece ser o rapper Projota.

"A gente descobriu só depois que ele tava aí que ele tinha problema com bebida. Menino e gente boa, mas quando bebe vira um gremilin", afirma Boninho.

Boninho ainda disse que o problema do jovem com bebida foi omitido durante sua entrevista para ingressar no programa e que Pentado estava sendo monitorado pela equipe após sua saída.

No perfil oficial no Twitter, a assessoria de Lucas Penteado convoca “uma grande corrente do bem, do amor e de acolhimento” para receber o ator.

