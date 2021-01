Veja condena fala de Noblat após ele defender o ‘suicídio político” de Bolsonaro

“Não achamos que esse tipo de opinião contribua em nada para a análise política do país”, declarou o perfil oficial da revista Veja após seu colunista, o jornalista Ricardo Noblat, defende o suicídio político de Bolsonaro edit

247 - O perfil oficial da revista Veja rechaçou neste domingo ( 10) seu colunista, o jornalista Ricardo Noblat, após ele defender o suicídio político de jair Bolsonaro.

“VEJA repudia com veemência a declaração do colunista Ricardo Noblat, publicada em seu Twitter, de que o presidente Jair Bolsonaro deveria "imitar" Donald Trump caso ele "opte pelo suicídio". Não achamos que esse tipo de opinião contribua em nada para a análise política do país”, disse o perfil oficial da Veja.

Enfurecidos com a decisão do Twitter de banir a conta de Donald Trump, internautas bolsonaristas colocaram o jornalista Ricardo Noblat nos trending topics em razão de um tweet em que ele aparentemente propõe o suicídio de Jair Bolsonaro. A proposta, no entanto, foi feita pelo escritor Ruy Castro. Confira, abaixo, o tweet de Noblat:

