Veterano demitido pela Globo após 32 anos enquadra Globo na Justiça e exige R$ 5,5 milhões

Apoie o 247

ICL

247 - Demitido pela Globo em fevereiro de 2022 após 32 anos de casa, Fernando Rêgo Barros entrou com uma ação na Justiça. O repórter é o primeiro veterano desligado da emissora recentemente que decide reivindicar direitos trabalhistas. Somando todos os pedidos, o processo do jornalista chega a R$ 5,5 milhões em indenizações.

A audiência de instrução, quando poderá ser feito um acordo, ainda não foi marcada. Reportagem do portal notícias da TV teve acesso em primeira mão ao processo, protocolado no último dia 9 pelos advogados do repórter de 57 anos. Natural do Recife (PE), o jornalista trabalhou na Globo na capital pernambucana, em São Paulo e em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.