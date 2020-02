Villa pede para sair da Jovem Pan em briga com Constantino no ar (vídeo)

Os dois comentarias radicais de direita confrontaram-se de maneira ríspida no Jovem Pan na manhã desta sexta: Marco Antonio Villa tornou-se um desafeto do bolsonarismo; edit

247 com Fórum - Os comentaristas Rodrigo Constantino e Marco Antônio Villa tiveram uma briga feia, nesta sexta-feira (7), ao vivo, pela rádio Jovem Pan.

Os dois já vêm se estranhando há tempos, mas a discussão, em termos agressivos, chegou ao ponto de Villa afirmar que se recusa a continuar no ar com Constantino.

Ambos surgiram para o universo midiático como críticos radicais dos governos do PT, apoiaram o golpe de 2015-16, assim como a eleição de Bolsonaro. Villa entrou em rota de colisão com o bolsonarismo, apesar de continuar a ser um crítico contumaz da esquerda e dos governos do PT. Saiu de maneira espetaculosa da Pan meses atrás e voltou recentemente. Constantino, que passou por diversos veículos de comunicação como um porta-voz do pensamento radical de direita perdeu espaço e acabou tornando-se comentarista na Jovem Pan.

“Me recuso a continuar. Eu não vou continuar dialogando com esse elemento, porque não é possível ter diálogo. É necessário com todo mundo, não com uma pessoa como você. A questão que se coloca é que nós temos um jornal e temos que ter respeito por quem nos acompanha”, disse Villa.

Ao final da discussão, Villa acusou Constantino: “É essa estratégia que ele quer criar para favorecer os negócios privados dele e ver se ele sobe”, afirmou.

