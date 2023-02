"Voto do Brasil na ONU foi uma decisão muito grave", diz Breno Altman

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman criticou o voto do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU) a favor da resolução contra a Rússia pela guerra na Ucrânia: “a decisão do Brasil de votar favoravelmente à resolução capitaneada pela União Europeia e endossada pelos Estados Unidos é muito grave e tem uma relevância que deve ser acompanhada”, disse à TV 247.

Para ele, a resolução aprovada com o apoio do Brasil nesta quinta-feira (23) “é a mesma resolução de sempre, que atribui exclusivamente à Rússia todas as responsabilidades pela guerra da Ucrânia”. O texto não leva em consideração que a Rússia agiu em autodefesa diante da expansão da Otan rumo ao Leste Europeu, argumenta o jornalista.

>>> Brasil não ganha nada com voto contra Rússia na ONU, diz Elias Jabbour

“Se um ladrão entrar na casa de um de nós com uma faca nas mãos ameaçando matar nossos filhos; você está armado, em condições de se defender, e você dá um tiro nesse ladrão em autodefesa. Mas você matou o ladrão. A resolução, que tradicionalmente é aprovada desde 24 de fevereiro do ano passado, é como se você desse a essa situação imaginária que eu citei a seguinte sentença: a culpa é de quem exerceu a autodefesa e matou o ladrão. Todos os antecedentes que levaram àquela situação foram ignorados. A resolução que a ONU tem aprovado desde o início da guerra é com este teor: a responsabilidade é exclusiva da Rússia”, exemplificou.

Altman declarou que a nova resolução apenas incluiu um trecho defendido pelo Brasil para conquistar o apoio do país e de outras nações. “O que fez a União Europeia como uma manobra para atrair alguns países da América do Sul, e particularmente o Brasil? Fez um enxerto falando da necessidade de buscar uma paz ‘justa, duradoura e sustentável’, que é uma parte do discurso do presidente Lula. No entanto, esse enxerto não tem qualquer conexão com um esforço sério de buscar a paz, porque para esta resolução da ONU essa paz ‘justa, duradoura e sustentável’ seria resolvida a partir do momento em que a Rússia se retirasse de todos os territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia, incluindo suas águas territoriais, incluindo a Crimeia. Ou seja, a paz - na resolução - está associada à capitulação russa, à derrota militar da Rússia. E o Brasil, surpreendentemente, resolveu votar a favor desta resolução, que é uma resolução anti-Rússia, não pela paz”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.