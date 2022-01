Voz da China em Davos responde às perguntas globais da atualidade, diz mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou da videoconferência do Fórum Econômico Mundial de 2022, de Beijing, na segunda-feira (17) e proferiu um discurso. Ele apresentou quatro propostas e anunciou três ações face aos grandes desafios globais, mostrando claramente ao mundo a determinação e os esforços da China para promover a cooperação global.

Neste fórum, Xi Jinping compartilhou lições valiosas que os chineses aprenderam com a história e apelou para “marchar adiante na lógica do progresso histórico e desenvolver-se na corrente do desenvolvimento da era”, demonstrando a visão de longo prazo e o senso histórico de responsabilidade do líder de um grande país.

As quatro propostas apresentadas por Xi Jinping inclui tanto um resumo da experiência histórica como uma forte orientação prática, dando à comunidade internacional uma direção clara para eliminar as dificuldades atuais. Na luta contra a Covid-19, por exemplo, países ainda estão sofrendo com novos surtos da doença e variantes do vírus. Xi Jinping disse que a única maneira correta de derrotar a pandemia é cooperar uns com os outros em solidariedade, com uma confiança inabalável. Segundo ele, os países do mundo devem fortalecer a cooperação internacional para combater a pandemia, bem como acelerar a construção de uma comunidade de saúde comum para humanidade. Neste contexto, é preciso garantir a equidade na distribuição das vacinas contra Covid-19 para mitigar a “lacuna de imunidade” internacional.

No ano passado, a economia global se recuperou em meio a dificuldades. No entanto, ainda enfrenta grande instabilidade. O Banco Mundial baixou recentemente sua previsão do crescimento econômico global em 2022 para 4,1%. Em seu discurso, Xi Jinping reiterou uma adesão à globalização econômica e ao verdadeiro multilateralismo. Ele apelou a todas as partes para impulsionar a reforma do sistema de governança global e intensificar a coordenação de macropolíticas. Ele disse que a China quer trabalhar com outros para implementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global com o objetivo de garantir que nenhum país seja deixado para trás no desenvolvimento.

O desempenho da economia da China em 2021 também foi divulgado na segunda-feira. Com um volume econômico total de 114,4 trilhões de yuans, a taxa de contribuição da China para o crescimento da economia global é de cerca de 25% segundo a previsão. O desenvolvimento de alta qualidade será promovido de forma inabalável. A reforma e abertura prosseguirá de forma inabalável. A construção de uma civilização ecológica será impulsionada de forma inalterável. Essas declarações de Xi Jinping permitirão à China orientar continuamente o crescimento da economia mundial e tornar-se o “estabilizador” do desenvolvimento mundial.

