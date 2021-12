Waack, da CNN, diz que Lula é o favorito que "todos terão que derrotar"

Apoie o 247

247 – O jornalista William Waack, colunista do Estado de S. Paulo e diretor da CNN, diz nesta quinta-feira que Jair Bolsonaro representa o "pior governo da história" e que isso favorece a volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Outro legado significativo de Bolsonaro para 2022 é ter ajudado decisivamente a recuperar as chances eleitorais do lulopetismo. Como Lula vai trabalhar esse ganho é outra história, mas é ele o favorito que todos terão de derrotar. O problema de Bolsonaro é ser cada vez menos visto como alternativa a Lula", afirma o jornalista, em sua coluna .

"Por último, ganha corpo uma noção ainda vaga, em boa parte criada pelo fracasso bolsonarista. É a ideia de que mesmo forças políticas antagônicas têm condições de pensar um país para além do destino de indivíduos como Bolsonaro e Lula. Há um eixo de debate democrático capaz de unir e pacificar contrários, centrado em como nos fazer sair da pobreza, da desigualdade, da injustiça e da ignorância", diz ainda.

