Wadih Damous, sobre a nova Vaza Jato: 'revela a promiscuidade com os órgãos de mídia'

O ex-presidente da OAB-RJ, Wadih Damous, afirmou que a nova Vaza Jato desmascara o site Antagonista: "as novas revelações da Vaza Jato ilustram não só a já sabida promiscuidade da Lava Jato com certos órgãos de mídia, inclusive os de baixa credibilidade como O Antagonista. Mas mostram também que se tornou um estado dentro do Estado ao influenciar em nomeações para cargos públicos" edit