Wadih Damous sobre juiz de garantias: Fux instalou a anarquia judicial

Ex-deputado diz que decisão de suspender por tempo indeterminado o juiz de garantias "era esperada", uma vez que o ministro do STF Luiz Fux "não ia deixar Sergio Moro na mão" edit

247 - Advogado e ex-deputado federal, Wadih Damous afirma que o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux instalou uma "anarquia judicial" ao decidir suspender a medida do juiz de garantias por tempo indeterminado.

A decisão derruba a determinação do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que havia prorrogado por seis meses o prazo de adoção da medida e até definido uma regra de transição para os processos em andamento. Fux tomou a decisão durante o plantão do Supremo, que está sob seu comando desde o último dia 19.

Para Damous, a decisão era "esperada", uma vez que Fux, em sua avaliação, não iria deixar o ministro da Justiça, Sergio Moro, "na mão". A medida foi sancionada por Jair Bolsonaro contrariando Moro, que fez duras críticas à proposta, incluída no chamado 'pacote anticrime', aprovado no Congresso.