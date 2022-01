Xico Sá cobra autocrítica da Globo e da mídia brasileira por crimes de imprensa contra Lula

Apoie o 247

247 – O jornalista Xico Sá, um dos mais influentes do Brasil, publicou uma série de tweets, nesta madrugada, em que expressou sua revolta com a Globo e outros meios de comunicação, que não fizeram sua autocrítica em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou 580 dias preso por um crime inexistente e que hoje lidera todas as pesquisas para voltar a ser presidente do Brasil. Confira seu desabafo, em que ele compara o caso Lula à Escola Base:

O jornal nacional da rede @geglobo passou a vida inteira chamando o Lula de Ladrão, veio a Justiça brasileira e disse q isso era uma mentira, chegou a hora de chamar a rede globo de fila da puta e ladrona — xico sá (@xicosa) January 30, 2022

Por que a imprensa brasileira não dá como manchete q lula não é dono da porra do triplex se @geglobo @folha @Estadao etc viveram anos lascando Lula por essa desgraça. Foi igual a merda q fizeram com a escola de base. Tem q pedir desculpa — xico sá (@xicosa) January 30, 2022

Quando o pool da mídia brasileira q se juntou sob um lead combinado contra lula da Silva (repórteres com os mesmos verbos e adjetivos em Curitiba) vai fazer autocrítica ? Foi uma condenação a cada segundo . Foi feio. Foi igual a escola de base — xico sá (@xicosa) January 30, 2022

Vc não pode passar quase uma década culpando Lula pelos crimes q julgava q ele havia cometido e depois q sabe q era fraude não pedir desculpas ou fazer uma autocrítica — xico sá (@xicosa) January 30, 2022



