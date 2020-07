Xico Sá: é impeachment ou não haverá solução

247 - O jornalista e escritor Xico Sá cobrou o afastamento de Jair Bolsonaro pela falta de rumo na economia e nas estratégias de enfrentamento à pandemia do coronavírus. "É Impeachment Ou Não haverá país nenhum", escreveu ele em sua conta no Twitter.

Bolsonaro se elegeu com uma bandeira anticorrupção, mas é investigado em um inquérito que apura tentativa de interferência na Polícia Federal para blindar a sua família, alvo de apurações sobre a disseminação de fake news. No caso do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o parlamentar está na mira do Judiciário do Rio por um esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislava - ele era deputado estadual - e por lavagem de dinheiro.

Na economia, Bolsonaro também toca uma agenda baseada no entreguismo econômico e no corte de direitos e investimentos - sua gestão manteve a vigência da PEC do Teto dos Gastos, que congela investimentos públicos por 20 anos, aprovada no governo Michel Temer.

Na pandemia, ele cometeu inúmeros crimes de responsabilidade ao estimular atos de rua e ao comparecer a protestos sem o uso de máscaras, violando recomendações de autoridades de saúde. Também já se posicionou contra o isolamento social.

É Impeachment Ou Não haverá país nenhum — xico sá (@xicosa) July 29, 2020

