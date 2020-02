Xico Sá questiona pelo Twitter: 'Pra que existe o jornalismo brasileiro?'

Há 13 dias os petroleiros brasileiros estão em greve nacional. A paralisação tem recebido mais adesões a cada dia e já mobiliza 108 unidades, em 13 estados, com mais de 20 mil petroleiros paralisados. As duas federações de petroleiros estão unidas no movimento, que recebeu também o apoio das centrais sindicais. Mas a mídia não noticia edit