YouTube cria fundo para ajudar criadores negros e combater racismo estrutural

Guilherme Simmer, Metrópoles - Com o objetivo de combater o racismo estrutural, o YouTube criou um fundo para ajudar criadores negros na produção de conteúdo. A iniciativa contemplou criadores de conteúdo de diferentes locais do mundo, que foram revelados pela plataforma nesta terça-feira (12/1).

Ao todo, 132 produtores de conteúdo foram beneficiados com o fundo – que conta com cerca R$ 100 milhões. No Brasil, o Fundo Vozes Negras selecionou 35 canais, com nomes como Spartakus, Natály Neri, Nath Finanças e o cantor Péricles.

Além do Brasil, outras regiões também contaram com youtubers contemplados com a bolsa, entre eles artistas da África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Nigéria, Quênia, e Reino Unido.

